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Сегодня, 10:00

Орлов: «Малкома сватали в «ПСЖ». Но с таким уровнем реализации...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов пожурил нападающего «Зенита» Малкома за игру в матче с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо никто против «Зенита» в этом сезоне не играл. Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

Понятно, что игроки «Зенита» мастеровитее, у них трансферные суммы совсем другие. Однако этот матч показал, чего не хватает команде Семака. Во-первых, реализации. У одного Караваева было три момента! Атаки то хорошие, но где завершение?

А Малком? Тоже мог сыграть удачнее в отдельных эпизодах. Не случайно лучшим игроком матча признали Клаудиньо. Он явно выделялся своими нестандартными действиями, по-другому видит игровые ситуации. А тот же Малком многовато ошибался. Его сватали в «ПСЖ», но с таким уровнем реализации... Не знаю, не знаю. Сегодняшний матч вряд ли сработал в плюс на него в плане возможного перехода в серьезный европейский клуб. Наверное, его расхолаживает отсутствие достойной конкуренции.

Тоскливый первый тайм? Это зависело от высокого процента брака. Ну тот же Вендел частенько допускал огрехи у своей штрафной. Не все гладко у «Зенита» в обороне. Чистяков не может начинать атаки длинной передачей. Он пасует только ближнему... Проблема форварда в «Зените» никуда не делась. Правда, Кассьерра сегодня сыграл неплохо, на четверку. Не выключался из игры, был довольно полезен. Прибавляет, — сказал Орлов.

Лидер этого сезона РПЛ «Зенит» сохранил 9-очковое преимущество над «Ростовом», идущим на второй строчке в турнирной таблице.

Валерий Карпин. «Карпин молодец. Никто так хорошо не играл против «Зенита». Мнение Орлова
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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