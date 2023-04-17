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Сегодня, 10:00

Мор — о Федотове: «Он ставит тех, кто сильнее. Никаких агентских игр»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

— После того, как Федотов начал выпускать в основе Заболотного и усадил на лавку Карраскаля, ЦСКА одержал пять побед подряд. Совпадение?

— Едва ли. Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам четкие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера. Он действительно ставит тех, кто сильнее. Если где-то недорабатываешь, проигрываешь конкуренцию — извини, твое место займет другой. Тот же Карраскаль, как и Медина, еще недавно казались незаменимыми для ЦСКА. Но по каким-то причинам растеряли форму — и отправились в запас. Колумбийца из состава выдавил Обляков. В порядке и Заболотный.

— У Антона уже два гола в последних пяти турах.

— В Екатеринбурге он провел хороший матч и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи. Вспомните первый гол. Именно Заболотный после длинной передачи из глубины сохранил мяч, скинул его партнеру. Потом рванул в штрафную, дождался навеса Зайнутдинова и, опередив защитника, пробил Помазуна. Да и вообще победа ЦСКА сюрпризом не стала.

— Это почему же?

— Армейцы сейчас на ходу, а вот у «Урала», наоборот, — функциональный спад. Неспроста в последних матчах команда отказалась от высокого прессинга. Слишком уж он энергозатратен.

После 23 матчей ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — десятый (25 очков).

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Эдуард Мор
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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