Мор — о Федотове: «Он ставит тех, кто сильнее. Никаких агентских игр»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

— После того, как Федотов начал выпускать в основе Заболотного и усадил на лавку Карраскаля, ЦСКА одержал пять побед подряд. Совпадение?

— Едва ли. Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам четкие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера. Он действительно ставит тех, кто сильнее. Если где-то недорабатываешь, проигрываешь конкуренцию — извини, твое место займет другой. Тот же Карраскаль, как и Медина, еще недавно казались незаменимыми для ЦСКА. Но по каким-то причинам растеряли форму — и отправились в запас. Колумбийца из состава выдавил Обляков. В порядке и Заболотный.

— У Антона уже два гола в последних пяти турах.

— В Екатеринбурге он провел хороший матч и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи. Вспомните первый гол. Именно Заболотный после длинной передачи из глубины сохранил мяч, скинул его партнеру. Потом рванул в штрафную, дождался навеса Зайнутдинова и, опередив защитника, пробил Помазуна. Да и вообще победа ЦСКА сюрпризом не стала.

— Это почему же?

— Армейцы сейчас на ходу, а вот у «Урала», наоборот, — функциональный спад. Неспроста в последних матчах команда отказалась от высокого прессинга. Слишком уж он энергозатратен.

После 23 матчей ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — десятый (25 очков).