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Сегодня, 10:15

Мор: «После слов о «Краснодаре» Быстров наверняка будет меня критиковать»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил игру «Краснодара» в весенних матчах РПЛ.

— Владимир Быстров недавно бросил в сердцах: «Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел!» В то же время после рестарта команда забила больше всех в РПЛ — 18 голов в шести матчах.

— Знаете, что меня особенно порадовало?

— Что?

— То, что в последнем туре мы наконец-то увидели в основе Черникова, Кривцова и Сперцяна. На мой взгляд, эта тройка полузащитников — сильнейшая в РПЛ. Ну, может, наравне с зенитовским треугольником: Барриос — Вендел — Кузяев.

— Даже так?

— Разумеется! Черников, Кривцов и Сперцян прекрасно дополняют друг друга. Не только в атаке приносят пользу, но и в обороне успевают отрабатывать. В прошлом году лучшие матчи «Краснодар» выдавал как раз в тот момент, когда все трое вместе выходили на поле. Потом Черников сломался...

— А Кривцов после зимней паузы никак не мог форму набрать.

— Да, выпал из состава, проигрывал конкуренцию более опытным легионерам. Но парень доказал, что с характером у него порядок. Не дрогнул, продолжал пахать. Как результат, отвоевал место в основе и забил весной уже семь мячей!

— С Быстровым-то вы согласны?

— Нет! За это мне, конечно, прилетит...

— От кого?

— От Быстрова, ха-ха! Когда в телеэфире о чем-то говорю, а Володя мое мнение не разделяет, тут же присылает кучу гневных сообщений. Среди которых преобладает фраза: «Да ты в футболе вообще не разбираешься!»

— Смешно.

— Вот и после этих слов о «Краснодаре» Быстров наверняка будет меня критиковать. Ну что ж... Пускай.

«Краснодар» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 23 тура.

Радость футболистов &laquo;Локомотива&raquo;. Эдуард Мор: «В Оренбурге Дзюба раскрылся как плеймейкер. Его игра стала для меня откровением»
Владимир Быстров
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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