Мор: «После слов о «Краснодаре» Быстров наверняка будет меня критиковать»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил игру «Краснодара» в весенних матчах РПЛ.

— Владимир Быстров недавно бросил в сердцах: «Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел!» В то же время после рестарта команда забила больше всех в РПЛ — 18 голов в шести матчах.

— Знаете, что меня особенно порадовало?

— Что?

— То, что в последнем туре мы наконец-то увидели в основе Черникова, Кривцова и Сперцяна. На мой взгляд, эта тройка полузащитников — сильнейшая в РПЛ. Ну, может, наравне с зенитовским треугольником: Барриос — Вендел — Кузяев.

— Даже так?

— Разумеется! Черников, Кривцов и Сперцян прекрасно дополняют друг друга. Не только в атаке приносят пользу, но и в обороне успевают отрабатывать. В прошлом году лучшие матчи «Краснодар» выдавал как раз в тот момент, когда все трое вместе выходили на поле. Потом Черников сломался...

— А Кривцов после зимней паузы никак не мог форму набрать.

— Да, выпал из состава, проигрывал конкуренцию более опытным легионерам. Но парень доказал, что с характером у него порядок. Не дрогнул, продолжал пахать. Как результат, отвоевал место в основе и забил весной уже семь мячей!

— С Быстровым-то вы согласны?

— Нет! За это мне, конечно, прилетит...

— От кого?

— От Быстрова, ха-ха! Когда в телеэфире о чем-то говорю, а Володя мое мнение не разделяет, тут же присылает кучу гневных сообщений. Среди которых преобладает фраза: «Да ты в футболе вообще не разбираешься!»

— Смешно.

— Вот и после этих слов о «Краснодаре» Быстров наверняка будет меня критиковать. Ну что ж... Пускай.

«Краснодар» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 23 тура.