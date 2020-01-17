Бывший тренер «Урала» Тарханов рассказал, как победил рак

Вице-президент армянского «Пюника», российский специалист Александр Тарханов поделился о том, как вылечился от онкологического заболевания.

«Рак мне нашли в России, — приводит слова Тарханова Sports.ru. — Я все время езжу отдыхать в Железноводск. Особенно когда были камни в почках — проводил там 10 лет подряд. Сейчас их уже нет, но именно там у меня обнаружили проблемы с щитовидкой. Мне 45 или чуть больше. Врач проверила всего: сердце работает, сосуды чистые. Спрашивает: «Щитовидку проверял когда-нибудь?» — «Нет». — «Давай проверим? Мужчинам после 40 надо это делать». Там стояла очередь, говорю ей: «Не хочется в ней тоже стоять». Врач оказалась футбольной болельщицей: «Давай без очереди проведу».

Проверила — и нашла у меня узелки. Они бывают двух типов: гормональные и опухоль, или новообразования. Врач попросила дообследоваться, но я поехал работать в Литву и забыл обо всем. Когда вспомнил, сходил в клинику. Когда сообщили о результатах, я с друзьями парился в бане. Позвонили по телефону: «У тебя рак». Даже сказали его название, которое я уже забыл. Ответил: «Ну, хорошо, спасибо, что предупредили». Друзья сразу: «Ну чего у тебя?» — «Пойдем попаримся. А то, может, в последний раз». И ушли в парилку. Потом выпили пива. Через неделю я уже сделал операцию. В сентябре с того события исполнилось 13 лет.

Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже все, четвертая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались все-таки не гормональными.

До этого у меня 25 лет на правой стороне шеи была шишка. Она появилась в 1979-м во время игры с «Кайратом». Я забивал в падении, меня толкнули, головой летел в штангу. В последний момент успел увернуться — и влетел в штангу шеей. Лимфоузел лопнул — образовалось кровяное месиво размером с советский пятак. Когда врачи вырезали щитовидку, думали, что шишка — тоже рак. Объяснил, что все-таки нет. Но раз уже полезли — тоже вырезали. Больше всех с ней мучились. Мышцы-то мощные. Пока их раздвинули... И закрыли тему».

65-летний Тарханов ранее тренировал «Урал», «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат», «Сатурн» и другие команды.