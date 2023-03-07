Зиньковский: «Недавно говорил с Лариным по телефону. Он не унывает, да и мы не даем ему этого делать»

Полузащитник «Спартака» и воспитанник академии «Чертаново» Антон Зиньковский рассказал, что поддерживает связь с экс-директором родного клуба Николаем Лариным.

«Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже. Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел. Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему не даем этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — приводит «Чемпионат» слова Зиньковского.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.