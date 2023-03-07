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Зиньковский: «Недавно говорил с Лариным по телефону. Он не унывает, да и мы не даем ему этого делать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» и воспитанник академии «Чертаново» Антон Зиньковский рассказал, что поддерживает связь с экс-директором родного клуба Николаем Лариным.

«Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже. Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел. Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему не даем этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — приводит «Чемпионат» слова Зиньковского.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5023005-zinkovskij-nedavno-govoril-s-larinym-pyat-minut-po-telefonu-my-ne-dayom-emu-unyvat.html
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
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1
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2
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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