Изидор: «Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому выбор для меня был простым»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор рассказал о ходе адаптации в команде из Санкт-Петербурга.

— Успели ли вы освоиться в городе и в команде?

— У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасное, очень красивое место. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас делаю все, чтобы набрать максимальную форму. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.

— С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?

— Нет, я бы не стал сравнивать с Монако эту часть города. Что-то французское, безусловно, есть в духе города.

— Почему выбрали именно «Зенит»?

— Я выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 23-летнего француза у железнодорожников.