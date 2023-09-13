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Сегодня, 15:37

Изидор: «Если бы не возникло предложение «Зенита», остался бы в «Локомотиве»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор рассказал, при каких обстоятельствах он мог бы остаться в «Локомотиве».

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 23-летнего француза у железнодорожников.

— Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

— Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» — мой контракт действует еще несколько лет.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Изидор: «Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому выбор для меня был простым»

Бывший форвард «Ахмата» Понсе назвал Кадырова очень влиятельной персоной в Грозном
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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