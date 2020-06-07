Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о первых тренировках после карантина.

— К тренировкам давно приступили?

— С 25 мая. Занимаемся в группах по восемь человек. Непривычно, но что поделаешь. Надеюсь, скоро эти ограничения снимут.

— «Спартак» заехал в Тарасовку на полноценный сбор. А «Краснодар»?

— Нет. Даже в те дни, когда на базе в двухразовом режиме работаем, к вечеру разъезжаемся по домам.

— Были на карантине совместные тренировки через Zoom?

— Нет. Зато каждого игрока клуб обеспечил велотренажером и беговой дорожкой, а тренер по физподготовке задания присылал. Еще я с мячом во двор выходил. Он огорожен, на небольшом пятачке, когда людей рядом нет, можно «фишечки» пообводить, пожонглировать.

— В интернете шутят над растолстевшим на карантине Игуаином. В «Краснодаре» свой Игуаин есть?

— Из наших никто не округлился. Я тоже себя не запускал, маршрутом холодильник — диван — телевизор старался не увлекаться. Если прибавлял килограмма два, сразу порции уменьшал. Через день-другой вес был уже в норме.

— На базе здороваетесь локтями?

— Да. Либо просто захожу в раздевалку со словами: «Всем привет!»

— Рады, что премьер-лига возвращается?

— Не то слово! Уже предвкушаю. Да все по футболу соскучились. Конечно, обстановка непростая, никто от вируса не застрахован. Но запереться на год в квартирах и ждать, когда изобретут вакцину от COVID-19, — тоже не вариант. Главное — соблюдать меры предосторожности.

— Во время приостановки чемпионата многие клубы снизили футболистам зарплаты. Как с этим в «Краснодаре»?

— У нас сокращений не было. За что большое спасибо Сергею Николаевичу (Галицкому — Прим. «СЭ»). (Александр Кружков)

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