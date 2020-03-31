Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам питерского клуба, призвав их соблюдать карантин. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России прерван до 10 апреля.

— В Хорватии серьезно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны, — приводит слова Крижанаца Bobsoccer. — У меня и моей семьи все в порядке — мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности.

Знаю, что в России введен карантин и пока ситуация менее серьезная, чем в Европе, но прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! «Зенит» — чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.