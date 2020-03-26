Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о паузе в чемпионате России.

— Сейчас психологически тяжело, потому что не знаешь, когда чемпионат возобновится и можно будет играть, — приводит слова Попова официальный сайт клуба. — Маленький плюс в том, что мы на прошлой неделе тренировались. Знаю, что большинство команд премьер-лиги почти две недели вообще не тренируются.

— Какой была ваша реакция на остановку чемпионата?

— Когда по всей Европе приостановили чемпионаты, я ожидал, что и в России это произойдет. Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас здоровье людей, а мы просто ждем, когда снова разрешат выходить на поле.

— Футбол на паузе практически во всем мире. Очень много дискуссий о том, доигрывать сезон или нет. Как сами считаете?

— Каждой стране нужно исходить из своей ситуации. Сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон. Но сейчас от нас ничего не зависит, посмотрим как будет складываться ситуация.

— Подобный перерыв в чемпионате, после трех месяцев зимней паузы — это минус для игроков?

— Конечно, потому что мы тренировались три месяца и готовились к весне. Вы видели, сколько болельщиков пришли на две домашние игры — суммарно больше 70 тысяч. Это показатель того, что люди тоже ждали. Конечно, нам приятно играть на полном стадионе, это эмоции, это футбол.

— То есть матчи без зрителей лучше не проводить?

— Недавно смотрел игру «Ювентус» — «Интер», важная игра двух сильнейших команд Италии, на поле мировые звезды. Без зрителей складывалось ощущение, что это обычный контрольный матч. Футбол без зрителей — это совсем не то.