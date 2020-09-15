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Иванович стал игроком «Вест Бромвича»

18:18
Бранислав Иванович. Фото ФК «Вест Бромвич».
Бранислав Иванович. Фото ФК «Вест Бромвич».
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Бывший защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович подписал контракт с английским «Вест Бромвичем». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

За «Зенит» Иванович выступал с февраля 2017 года. В составе петербургского клуба защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Всего в составе сине-бело-голубых сербский футболист провел 125 матчей. На счету игрока 12 голов и четыре результативные передачи.

Помимо «Зенита», Иванович в России выступал за московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России.

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