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Иванов рассказал, что «Урал» пока не думает о выкупе Помазуна у ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о перспективах вратаря команды Ильи Помазуна.

«Непонятно, возьмут ли Илью в состав основной сборной. Пока что это только расширенный список. Эммерсон сказал, Илья заменит Акинфеева? Он сказал это как одноклубник Помазуна, ха-ха. Да, у Ильи есть навыки, но решать тренерскому штабу, кого брать в команду. Пока рано говорить об этом. Конечно, мы довольны, что Илью наконец-то заметили. Он уже немолодой парень, и ему надо играть как можно больше. Если его возьмут в сборную, мы будем только рады! О выкупе Ильи мы пока что не думаем. После сезона будем решать этот вопрос», — приводит слова Иванова Sport24.

26-летний голкипер арендован екатеринбургской командой у столичного ЦСКА до конца сезона. 6 марта Помазун был включен в расширенный состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-ivanov-ural-poka-ne-dumayet-o-vykupe-pomazuna-u-tsska
Илья Помазун
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