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Сегодня, 16:47

Писарский рассказал, что у него есть несколько идей празднования следующего гола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что у него есть несколько идей на празднование голов в будущих матчах, однако пока отказался раскрывать подробности.

«У меня сейчас несколько идей, но решу, наверное, перед игрой, анонсировать не буду. Может, снова расскажу тебе — посмотрим, стоит ли делать так на фарт», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

В матче 1/4 финала Кубка России против московского «Динамо» (2:1) Писарский на 48-й минуте забил свой первый гол в составе самарцев. Празднуя взятие ворот, игрок взял в руки дирижерскую палочку и сделал вид, что руководит оркестром.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-rasskazal-chto-u-nego-est-neskolko-idei-prazdnovaniya-sleduyushego-gola-234009/
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
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5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
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 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
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 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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