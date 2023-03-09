Писарский рассказал, что у него есть несколько идей празднования следующего гола

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что у него есть несколько идей на празднование голов в будущих матчах, однако пока отказался раскрывать подробности.

«У меня сейчас несколько идей, но решу, наверное, перед игрой, анонсировать не буду. Может, снова расскажу тебе — посмотрим, стоит ли делать так на фарт», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

В матче 1/4 финала Кубка России против московского «Динамо» (2:1) Писарский на 48-й минуте забил свой первый гол в составе самарцев. Празднуя взятие ворот, игрок взял в руки дирижерскую палочку и сделал вид, что руководит оркестром.