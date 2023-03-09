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Сегодня, 16:31

Бушманов заявил, что «Спартак» будет по-хорошему злым в матче с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел».

«Задача «Спартака» в матче с «Факелом» — набрать три очка. Крупно выиграть или нет — не так важно. Думаю, «Спартак» будет по-хорошему злым, из-за того, что случилось в матче с «Уралом». Что касается мотивации у футболистов красно-белых, она должна быть всегда. Мотивация будет у футболистов «Спартака». В любом случае, в команде сейчас правильный настрой. Игроки и тренер говорят, что они идут от игры к игре. В таблицу надо будет смотреть ближе к финишу чемпионата», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров «Спартак» идет на втором месте в чемпионате с 37 очками. «Факел» — 14-й (14 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-budet-po-horoshemu-zly-m-v-matche-s-fakelom/
Евгений Бушманов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Зенит

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П
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