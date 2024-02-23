Агент Нестора заявил, что этим летом возможен трансфер игрока в Россию

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Десио Берман порассуждал о возможном переходе игрока в РПЛ в летнее трансферное окно.

«Этой зимой конкретики особо не было. Родриго интересен вариант с РПЛ. Летом трансфер вполне возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

В 2023 году Нестор провел в составе «Сан-Паулу» 54 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и стал автором 8 голевых передач. Его трансферная стоимость — 7 миллионов евро.