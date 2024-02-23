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Сегодня, 14:19

Агент Нестора заявил, что этим летом возможен трансфер игрока в Россию

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Десио Берман порассуждал о возможном переходе игрока в РПЛ в летнее трансферное окно.

«Этой зимой конкретики особо не было. Родриго интересен вариант с РПЛ. Летом трансфер вполне возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

В 2023 году Нестор провел в составе «Сан-Паулу» 54 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и стал автором 8 голевых передач. Его трансферная стоимость — 7 миллионов евро.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. Вторым идет «Зенит». На его счету 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nestora-letom-transfer-v-rossiyu-vozmozhen/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
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