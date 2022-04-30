Александр Медведев: «Чемпионат еще не закончен, но мы уже можем думать о будущем»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями после завоевания очередного чемпионского титула.

— Верили, что чемпионство будет именно сегодня?

— Вероятность была невысока, с учетом турнирного положения «Урала» и «Динамо». Команда из Екатеринбурга продемонстрировала волю к победе. Но игра перевернулась. Спасибо ребятам большое, они позволили устроить праздник здесь.

— Какие эмоции?

— Конечно, радость. Чемпионат ещё не закончен, но мы уже можем думать о будущем. Хочу поздравить всех болельщиков, кто пришёл на стадион.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).