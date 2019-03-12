Иван Игнатьев рассказал, почему был переведен в дубль "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев в интервью RT заявил, что тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт. В этом сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 12 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи, также на его счету 4 игры в Лиге Европы.

– Перед игрой со "Спартаком" после предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя, – сказал Игнатьев. – Скорее пообщались с генеральным директором Владимиром Хашигом по поводу нового контракта. Также при этой беседе присутствовали директор академии Арам Фундукян и главный тренер Мурад Мусаев. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Не требовал каких-то гигантских денег. Просто напомнил о зарплатах некоторых других футболистов РПЛ в моем возрасте и предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.

Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с "Краснодаром-2". Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: "может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил". Но потом понял, что других причин нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт Игнатьева с "Краснодаром" истекает через 2,5 года.