Итальянские топ-клубы заинтересовались полузащитником «Краснодара» Виленой

Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена попал в сферу интересов ряда итальянских клубов, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летнего футболиста намерен арендовать «Интер» с опцией последующего выкупа. Руководство миланского клуба уже контактировало с агентом футболиста. Также в услугах голландца заинтересована «Аталанта».

В минувшем сезоне Вилена провел за «Краснодар» 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.