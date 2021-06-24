Итальянские топ-клубы заинтересовались полузащитником «Краснодара» Виленой
23:15
Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена попал в сферу интересов ряда итальянских клубов, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 26-летнего футболиста намерен арендовать «Интер» с опцией последующего выкупа. Руководство миланского клуба уже контактировало с агентом футболиста. Также в услугах голландца заинтересована «Аталанта».
В минувшем сезоне Вилена провел за «Краснодар» 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-e-atalanta-contatti-per-vilhena-due-proposte-e-la-richiest-78894
Читайте также
«Немного прибалдел, когда пригласили Олича». Березуцкий об уходе из ЦСКА, Гончаренко, Васине и фразе «мы говно»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю