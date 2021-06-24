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Итальянские топ-клубы заинтересовались полузащитником «Краснодара» Виленой

23:15
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Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена попал в сферу интересов ряда итальянских клубов, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летнего футболиста намерен арендовать «Интер» с опцией последующего выкупа. Руководство миланского клуба уже контактировало с агентом футболиста. Также в услугах голландца заинтересована «Аталанта».

В минувшем сезоне Вилена провел за «Краснодар» 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/inter-e-atalanta-contatti-per-vilhena-due-proposte-e-la-richiest-78894

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