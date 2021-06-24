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Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть «Пролетер» в товарищеском матче

21:20
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В товарищеском матче «Крылья Советов» победили сербский клуб «Пролетер» (3:1).

В составе победителей отличились Роман Ежов, Дмитрий Ефремов и 16-летний форвард Сергей Пиняев.

Товарищеский матч

«Пролетер НС» — «Крылья Советов» — 1:3 (0:1)

Голы: Ежов, 18 (0:1). Ефремов, 68 (0:2). Пиняев, 78 (0:3). , 82 (1:3).

«Крылья Советов»: Ломаев (Овсянников, 46), Полуяхтов (Солдатенков, 46), Карпов (Горшков, 46), Кабутов (Чернов, 33), Якуба (Божин, 46), Ежов (Прищепа, 46), Витюгов (Тюрин, 33), Липовой (Ефремов, 46), Сарвели (Смирнов, 46. Пиняев, 46. Капетанович, 46).

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