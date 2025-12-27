«Балтика» объявила о расторжении контрактов с защитниками Мохаммадом и Луной

«Балтика» объявила о расторжении контрактов с защитниками Амиром Мохаммадом и Диего Луной.

Мохаммад ппополнил состав калининградского клуба в июле минувшего года. За этот период футболист сыграл 39 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Луна стал игроком «Балтики» в феврале 2024 года и провел за калининградскую команду 25 матчей.

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.