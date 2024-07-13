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Сегодня, 14:44

Источник: «Зенит» вышел из переговоров по трансферу Фернандеша

Виктория Кравченко
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Жедсон Фернандеш (справа) на тренировке.
Фото ФК Бешикташ

«Зенит» вышел из переговоров по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша, сообщает РИА «Новости». Португалец подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года.

По данным A Bola, ранее питерский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. «Зенит» планировал потратить 18 миллионов евро на покупку футболиста, 9 из которых получил бы бывший клуб хавбека «Бенфика».

Игроком также интересовались дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия» , а также «Атлетико».

9 июля в Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташем» по Фернандешу не продвигаются.

В сезоне-2023/24 Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: РИА Новости
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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