Источник: «Зенит» вышел из переговоров по трансферу Фернандеша

«Зенит» вышел из переговоров по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша, сообщает РИА «Новости». Португалец подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года.

По данным A Bola, ранее питерский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. «Зенит» планировал потратить 18 миллионов евро на покупку футболиста, 9 из которых получил бы бывший клуб хавбека «Бенфика».

Игроком также интересовались дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия» , а также «Атлетико».

9 июля в Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташем» по Фернандешу не продвигаются.