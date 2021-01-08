Источник: «Зенит» предложил за Пепе 20 миллионов евро
12:04
«Зенит» готов отдать 20 миллионов евро за нападающего Пепе Коссу, информирует Todofichajes.
Сам 23-летний футболист хочет перейти в «Порту», однако португальский клуб предложил за игрока только 17 миллионов евро.
Кроме того, на Пепе претендует «Сивилья», которая также выглядит для игрока более предпочтительной для старта карьеры в Европе.
В этом сезоне Пепе провел 21 матч в чемпионата Бразилии, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремиу» рассчитан до 2024 года.
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