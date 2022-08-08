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ЭСК РФС рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам матчей четвертого тура

Иван Шитик
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам матчей четвертого тура чемпионата России, сообщает ТАСС.

«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды матча с «Ахматом» (0:0): на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода матча с «Факелом» (4:1): назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.

Также «Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2).

«Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2).

Источник: https://tass.ru/sport/15425559
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 4
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П
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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