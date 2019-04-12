16:34 | Футбол — РПЛ

Источник: у тренера академии "Локо" сгорела машина, полиция проводит проверку

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В ночь на 10 апреля в Москве сгорел автомобиль Алексея Поладько, тренера футбольной академии "Локомотива", сообщает телеграм-канал "Мутко Против". Прохожие заметили горящую машину около трех часов ночи и вызвали пожарных.

Автомобиль полностью сгорел. В полиции выясняют, что стало причиной инцидента: самовозгорание или намеренный поджог. 

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 22 туров. 

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