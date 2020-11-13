Стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за его интимное видео

У форварда «Зенита» Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за то, чтобы не выкладывать на него компромат, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, шантажистка известна правохранительным органам и самому игроку. Сообщается, что футболист отказал вымогателю, так как сумма слишком велика, а также не было гарантий, что видео все равно не окажется в общем доступе.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.