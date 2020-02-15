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Источник: Тедеско — основной претендент на пост главного тренера «Герты»

17:16
Доменико Тедеско. Фото Сергей Киврин, «Матч Премьер».
Доменико Тедеско. Фото Сергей Киврин, «Матч Премьер».
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию. Он является основным претендентом на пост главного тренера «Герты», утверждает Sportwetten24.

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Берлинский клуб находится в поисках нового тренера после ухода в отставку Юргена Клинсманна и считает Тедеско своим приоритетным вариантом. Ранее фаворитом считался бывший тренер «Баварии» Нико Ковач, но хорватский специалист ответил отказом.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года, подписав контракт до лета 2021 года. После 19 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Однако, по информации немецких СМИ, специалист не счастлив в России и хотел бы вернуться в Германию. При этом в его контракте с красно-белыми прописаны отступные.

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