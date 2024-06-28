Источник: Станкович не настаивает на сохранении Соболева в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не настаивает на сохранении в команде форварда Александра Соболева, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, со Станковичем обсуждали ситуацию с возможным переходом Соболева в «Зенит», тренер готов отпустить нападающего, так как видит, что он потерял мотивацию. На замену 27-летнему россиянину «Спартак» купит бразильца Виллиана Жозе из «Бетиса».
28 июня сообщалось, что «Зенит» хочет купить Соболева за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать его за 30. По информации «СЭ», московский клуб готов отпустить футболиста за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.
Соболев играет за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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