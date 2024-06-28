Защитник ЦСКА Роша вошел в сферу интересов «Ботафого»
Бразильский «Ботафого» интересуется возможностью приобретения центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщает O Glorioso.
В минувшем сезоне РПЛ Роша провел 24 матча за армейцев, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 6 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
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