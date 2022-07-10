Источник: Сперцян отказался переходить в «Брюгге» и «Динамо» из Загреба
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался переходить в бельгийский «Брюгге» и хорватское «Динамо» из Загреба, утверждает VNews.
Также на 22-летнего хавбека претендовало московское «Динамо», но этот трансфер заблокировал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Сам Сперцян хочет провести еще один сезон в «Краснодаре» и затем перебраться в европейский клуб.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.
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|0-0
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|ЦСКА
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|0
|0-0
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|0
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|Ахмат
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|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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