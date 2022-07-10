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Сегодня, 20:00

Источник: Сперцян отказался переходить в «Брюгге» и «Динамо» из Загреба

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался переходить в бельгийский «Брюгге» и хорватское «Динамо» из Загреба, утверждает VNews.

Также на 22-летнего хавбека претендовало московское «Динамо», но этот трансфер заблокировал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Сам Сперцян хочет провести еще один сезон в «Краснодаре» и затем перебраться в европейский клуб.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.

Эдуард Сперцян
ФК Брюгге
ФК Динамо (Загреб)
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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