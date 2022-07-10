Тренер «Локомотива» рассказал о перспективах голкипера Худякова

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал о перспективах голкипера Даниила Худякова.

«Худяков — молодой парень. Он только начал свой путь. Все надеются, что он вырастет в сильного вратаря. Но для этого нужно работать, он это понимает», — сказал Хапов «СЭ».

18-летний Худяков в прошлом сезоне дебютировал за основу «Локо». Он вышел на 54-й минуте игры против ФК «Химки» (0:0) после удаления основного вратаря Гильерме.