Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо». Болельщики встретили его овацией
Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо»
Защитник Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо».
Болельщики красно-зеленых встретили его овацией. А потом начали скандировать имя футболиста: «Боря Ротенберг!»
Ранее было объявлено, что для Ротенберга этот матч является прощальным.
С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года.
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|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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6
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|0
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10
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|
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12
|Урал
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
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|0
|
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|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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