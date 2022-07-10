Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо». Болельщики встретили его овацией

Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо»

Защитник Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо».

Болельщики красно-зеленых встретили его овацией. А потом начали скандировать имя футболиста: «Боря Ротенберг!»

Ранее было объявлено, что для Ротенберга этот матч является прощальным.

С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года.