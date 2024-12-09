Пивоваров поддержал возвращение Хачатурянца в российское судейство: «Он горит желанием развивать наш футбол»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российский судейский корпус.

— Была информация, что Ашот Хачатурянц может вернуться в судейский корпус. Как вы на это смотрите?

— Да, такая информация обсуждается. Будет здорово, если это произойдет. У Ашота Рафаиловича большой авторитет, много знаний. Самое главное, что он горит желанием развивать наш футбол.

— В каком качестве вы его видите?

— Не готов комментировать. В любом, на которое он согласен, так скажу.

Ранее о возможном возвращении Хачатурянца в российский судейский корпус сообщалось в Telegram-канале «Это футбол, брат!».