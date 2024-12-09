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Судейство

Сегодня, 19:18

Пивоваров поддержал возвращение Хачатурянца в российское судейство: «Он горит желанием развивать наш футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российский судейский корпус.

— Была информация, что Ашот Хачатурянц может вернуться в судейский корпус. Как вы на это смотрите?

— Да, такая информация обсуждается. Будет здорово, если это произойдет. У Ашота Рафаиловича большой авторитет, много знаний. Самое главное, что он горит желанием развивать наш футбол.

— В каком качестве вы его видите?

— Не готов комментировать. В любом, на которое он согласен, так скажу.

Ранее о возможном возвращении Хачатурянца в российский судейский корпус сообщалось в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Ашот Хачатурянц
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«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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