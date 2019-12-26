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Источник: «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести Айртона

11:47
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«Спартак» предложил «Фламенго» защитника Айртона Лукаса, сообщает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

Айртон стал игроком «Спартака» в январе 2019 года, перейдя из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. В этом сезоне 22-летний бразилец принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2024 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

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