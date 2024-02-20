Источник: «Спартак» не заинтересован в подписании Глебова зимой
«Спартак» не рассматривает кандидатуру полузащитника «Ростова» Данила Глебова для подписания в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 24-летнего игрока нет в трансферном шорт-листе клуба на позицию опорного полузащитника.
24-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. На счету футболиста 10 голов и 15 результативных передач в 153 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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