Источник: «Спартак» не заинтересован в подписании Глебова зимой

«Спартак» не рассматривает кандидатуру полузащитника «Ростова» Данила Глебова для подписания в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 24-летнего игрока нет в трансферном шорт-листе клуба на позицию опорного полузащитника.

24-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. На счету футболиста 10 голов и 15 результативных передач в 153 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.