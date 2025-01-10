Источник: «Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе, но это один из вариантов

«Спартак» не расторг соглашение с бразильским форвардом Виллианом Жозе, сообщает Metaratings.ru.

Ранее журналист Эмерсон Жуниор заявил, что 33-летний футболист стал свободным агентом и подпишет контракт с бразильской «Баией».

Как отмечает источник, сейчас в московском клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но расторжение контракта — один из возможных вариантов.

Жозе перешел в «Спартак» в июле 2024 года из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.