Источник: «Спартак» интересуется полузащитником ЦСКА Мединой

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине, сообщает парагвайский журналист Бруно Понт.

По информации источника, кроме «Спартака» в 26-летнем парагвайце заинтересованы и несколько клубов АПЛ.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл в 33 матчах за армейцев, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.