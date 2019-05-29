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Источник: "Спартак" готов предложить 7,5 миллиона евро за полузащитника "Фенербахче" Зайца

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"Спартак" проявляет интерес к хавбеку "Фенербахче" Михе Зайцу. Как утверждает Твиттер transfer_analiz, красно-белые готовы предложить 7,5 миллиона евро за 24-летнего словенца.

В минувшем сезоне Зайц провел 10 матчей за "Фенербахче" и забил 2 гола. Он является игроком сборной Словении.

"Спартак" занял 5-е место в чемпионате России-2018/19. 

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