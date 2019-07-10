Источник сообщил о том, как из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключенных

Из исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, где пребывают нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара"Павел Мамаев, заключенные Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий сбежали через дырку в заборе, сообщает Telegram-канал Baza.

​По информации источника, работники колонии спустя 30 секунд заметили, что заключенные сбежали, но Лисовицкого и Власова рядом с ИК в тот момент уже не было. Полиция подозревает, что сбежавших ждали на машине и побег был спланирован.

​Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Из колонии, куда перевели Кокорина и Мамаева, сбежали заключенные