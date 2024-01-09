Источник: «Сочи» подпишет полузащитника сборной Армении Арутюняна

Хавбек «Пюника» Оганес Арутюнян в ближайшее время станет игроком «Сочи», утверждает AFG.

По информации источника, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Арутюнян выступает за «Пюник» с 2021 года. На его счету 143 матча за команду, 24 гола и 21 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Также в активе Арутюняна 9 матчей за сборную Армении.