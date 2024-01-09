Ташуев не сумел назвать лучшего игрока РПЛ в 2023 году: «Месси — звезда мирового уровня, но у нас таких нет»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил, почему не может назвать лучшего игрока РПЛ в 2023 году.

«Лучший игрок 2023 года? Тяжело сказать, в каждой команде есть лидеры. Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Возьмем, например, Месси, он звезда мирового уровня и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», — цитирует Ташуева Metaratings.

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в РПЛ после 18 туров.