Источник: Шкурин после перехода в брестское «Динамо» сразу станет игроком ЦСКА

«Прессбол» подтверждает информацию Tribuna.com о том, что форвард Илья Шкурин перейдет из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест». Однако источник указывает, что футболист все же продолжит карьеру в ЦСКА. Издание сообщает, что трансферная сделка между брестским «Динамо» и ЦСКА уже оформлена.

Сообщается, что Шкурин отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.

20-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.