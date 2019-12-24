Источник: Шкурин после перехода в брестское «Динамо» сразу станет игроком ЦСКА
20:38
«Прессбол» подтверждает информацию Tribuna.com о том, что форвард Илья Шкурин перейдет из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест». Однако источник указывает, что футболист все же продолжит карьеру в ЦСКА. Издание сообщает, что трансферная сделка между брестским «Динамо» и ЦСКА уже оформлена.
Сообщается, что Шкурин отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.
20-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...