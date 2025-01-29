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Источник: «Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» не планирует зимой делать предложение по трансферу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, испанский клуб приостановил переговоры с «железнодорожниками». Не исключено, что клубы вернутся к обсуждению сделки летом.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в клубе нет предложений по 25-летнему футболисту сборной Армении.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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