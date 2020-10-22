Источник: Селихов сдал положительный тест на коронавирус

Вратарь «Спартака» Александр Селихов заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал Sport Inside.

По информации источника, 26-летний голкипер сдал положительный тест на наличие инфекции.

Ранее Селихов принял участие в матче «Спартака-2» против «Крыльев Советов» (1:2) в рамках Олимп-ФНЛ. Встреча стала первой для вратаря с апреля 2019 года, осенью прошлого года голкипер перенес операцию на правом ахилловом сухожилии.