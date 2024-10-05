Источник: Саша Илич хочет уйти из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич хочет уйти из клуба, так как не получает удовольствия от работы в нижегородском клубе. По информации Legalbet, серб ждет, когда его уволят, и он получит компенсацию.

Ранее стало известно, что в «Пари НН» заинтересованы в приглашении бывшего главного тренера ЦСКА и «Урала» Виктора Гончаренко.

После 10 туров нижегородская команда с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.