Источник: «Сампдория» отказалась продавать Габбьядини в «Динамо» за 12 миллионов евро

Московское «Динамо» предложило 12 миллионов евро за форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Генуэзский клуб ответил отказом.

Сообщается, что «Сампдория» рассчитывает на игрока и не намерена его продавать. Сам футболист также предпочел бы остаться в команде.

27-летний итальянец в текущем сезоне провел два матча за «Сампдорию». В прошлом сезоне он отыграл 18 матчей в серии А и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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