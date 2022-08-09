Мойзес: «Я планирую пройти курс русского языка, чтобы быстрее адаптироваться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1) заявил, что планирует выучить русский язык. 27-летний бразилец считает, что это поможет ему быстрее адаптироваться в московском клубе.

«Я планирую пройти курс русского языка, чтобы быстрее адаптироваться в ЦСКА», — сказал Мойзес в интервью пресс-службе армейцев.

4 августа красно-синие объявили об аренде защитника у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В субботу, 13 августа, армейцы сыграют с «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.