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Источник: Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать новый клуб

10:22
Лоренсо Мельгарехо. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Лоренсо Мельгарехо. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай. Он уже занимается поисками нового клуба, сообщает La Nacion.

Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Вместе с семьей футболист должен сесть на 14-дневный карантин и сдать несколько тестов на коронавирус.

У 29-летнего игрока истекает срок контракта с московским клубом. Новое соглашение с ним подписано не будет.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с весны 2016 года и провел за клуб 116 матчей, в которых забил 17 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны 2017 года.

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