РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» купить Кокорина

18:11
Роберто Манчини и Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Роберто Манчини и Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сыграл свою роль в намерении «Фиорентины» подписать Александра Кокорина, утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте. Когда «фиалки» попросили специалиста высказать мнение об игре форварда «Спартака», он положительно оценил возможный трансфер. Отмечается, что мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло важную роль в решении итальянцев обратиться к «Спартаку».

20 января директор по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что флорентийцы обращались по поводу трансфера футболиста.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир