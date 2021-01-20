Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» купить Кокорина

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сыграл свою роль в намерении «Фиорентины» подписать Александра Кокорина, утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте. Когда «фиалки» попросили специалиста высказать мнение об игре форварда «Спартака», он положительно оценил возможный трансфер. Отмечается, что мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло важную роль в решении итальянцев обратиться к «Спартаку».

20 января директор по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что флорентийцы обращались по поводу трансфера футболиста.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.