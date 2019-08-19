В Италии утверждают, что Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

«Сассуоло» хотел приобрести защитника «Зенита» Эммануэля Маммана. Итальянский клуб был готов взять 23-летнего аргентинца в аренду на сезон, заплатив за это миллион евро, а через год выкупить его трансфер за 10 миллионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Зенит» устраивали такие условия. Сам футболист взял пару дней на обдумывание предложения, но позже отказался переходить в «Сассуоло».

Контракт защитника с санкт-петербургским клубом будет дейстовать до 30 июня 2022 года. Маммана выступает за «Зенит» с августа 2017 года, за это время он сыграл за клуб в 38 матчах, отметившись одной голевой передачей.