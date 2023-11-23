Источник: «Маккаби» из Тель-Авива отклонил предложение ЦСКА по 20-летнему форварду

«Маккаби» Тель-Авив отклонил официальное предложение ЦСКА на сумму в 3,5 миллиона евро о трансфере 20-летнего форварда команды и сборной Израиля Дора Турджемана, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, московский клуб хотел приобрести 20-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Сам игрок заинтересован перейти лишь в топовый европейский чемпионат.

Турджеман является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

На счету Турджемана пять игр за сборную Израиля.

(Эли Швидлер)